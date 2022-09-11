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Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» в 9-м туре РПЛ

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» в 9-м туре РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:2) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Чем запомнился матч со «Спартаком»? Тем, что наконец мы обыграли хорошую команду из верхней части турнирной таблицы. До этого с «Динамо», «Сочи» вничью играли, это были команды, которые теперь наверху. Сейчас наконец обыграли. Этим запомнился.

Не понравилось, как мы играли до гола «Спартака». Я думаю, что это было связано со скованностью какой-то. После гола игра сразу изменилась. Я думаю, это прежде всего психология, это понятно. «Спартак» тоже понравился. И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. И за счёт мастерства выходили из обороны. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

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