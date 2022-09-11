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«Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны» в самой концовке, проигрывая 0:2 по ходу встречи

«Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны» в самой концовке, проигрывая 0:2 по ходу встречи
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Сегодня, 11 сентября, прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Гости забили уже на 18-й минуте встречи — отличился Антонио Кандрева после передачи Паскуале Маццокки. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пёнтек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте встречи защитник хозяев Бремер сумел сократить отставание своей команды в счёте после передачи Филипа Костича. В компенсированное арбитром время, на 90+3-й минуте, Леонардо Бонуччи сравнял счёт. В компенсированное время арбитр удалил Аркадиуша Милика, Хуана Куадрадо и главного тренера хозяев Массимилиано Аллегри за неспортивное поведение. Также был удалён игрок «Салернитаны» Федерико Фасио. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

После этой встречи «Ювентус» набрал 10 очков и поднялся на 7-ю строчку чемпионата. «Салернитана» с 7 очками оказывается на 10-м месте турнирной таблицы.

Италия - Серия А. 6-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Салернитана
Салерно
0:1 Кандрева – 18'   0:2 Пёнтек – 45+5' (пен)   1:2 Бремер – 51'   2:2 Бонуччи – 90+3'
Удаления: Милик – 90+6', Куадрадо – 90+9' / Фасио – 90+8'
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