«Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны» в самой концовке, проигрывая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 11 сентября, прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Гости забили уже на 18-й минуте встречи — отличился Антонио Кандрева после передачи Паскуале Маццокки. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пёнтек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте встречи защитник хозяев Бремер сумел сократить отставание своей команды в счёте после передачи Филипа Костича. В компенсированное арбитром время, на 90+3-й минуте, Леонардо Бонуччи сравнял счёт. В компенсированное время арбитр удалил Аркадиуша Милика, Хуана Куадрадо и главного тренера хозяев Массимилиано Аллегри за неспортивное поведение. Также был удалён игрок «Салернитаны» Федерико Фасио. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

После этой встречи «Ювентус» набрал 10 очков и поднялся на 7-ю строчку чемпионата. «Салернитана» с 7 очками оказывается на 10-м месте турнирной таблицы.