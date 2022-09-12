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Собрание клубов РПЛ вынесло решение о переносе матчей Кубка России

Собрание клубов РПЛ вынесло решение о переносе матчей Кубка России
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Сегодня, 12 сентября, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его итогам было принято решение о проведении матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) после 20 ноября из-за запланированных товарищеских встреч национальной сборной. О точных датах будет объявлено позднее.

Также клубы приняли решение оптимизировать процедуру составления матчей РПЛ. Теперь календарь будет приниматься общим собранием Лиги и утверждаться Бюро исполкома РФС, а дата проведения туров и время начала встреч будет определяться администрацией РПЛ.

Напомним, после девяти проведённых туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, у команды 23 набранных очка. На втором месте расположился московский ЦСКА (20 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (19 очков).

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