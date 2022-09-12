Собрание клубов РПЛ вынесло решение о переносе матчей Кубка России

Сегодня, 12 сентября, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его итогам было принято решение о проведении матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) после 20 ноября из-за запланированных товарищеских встреч национальной сборной. О точных датах будет объявлено позднее.
Также клубы приняли решение оптимизировать процедуру составления матчей РПЛ. Теперь календарь будет приниматься общим собранием Лиги и утверждаться Бюро исполкома РФС, а дата проведения туров и время начала встреч будет определяться администрацией РПЛ.
Напомним, после девяти проведённых туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, у команды 23 набранных очка. На втором месте расположился московский ЦСКА (20 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (19 очков).
- 12 сентября 2022
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:44
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:26