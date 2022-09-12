Симеоне высказался об игровой форме «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» высказался об игровой форме своей команды.
«Мы всегда в поисках положительного результата, и это вызывает беспокойство. Иногда это заставляет вас спешить, и мы работаем над этим, чтобы, помимо этого, поиск продолжался во всех играх. Игры, которые стоили нам многого, были с «Вильярреалом» и «Порту» дома. Я думаю, что мы развивались в последней игре с «Сельтой» во втором тайме, особенно до 75-й минуты с гораздо более спокойным темпом, с позиционной игрой, с лучшим владением мячом. Это нормально, что, когда они делают счёт 3-1, у вас возникает ощущение, что, если они забьют второй, вы будете нервничать, поэтому мы выпустили Кунью, чтобы никто не сказал, что мы ушли в оборону и играли только через контратаки», — цитирует Симеоне официальный сайт мадридского клуба.
Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на «группу смерти»:
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