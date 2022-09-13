«Виктория Пльзень» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы пльзеньской «Виктории» и «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
«Виктория»: Станек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка, Калвач, Буха, Москера, Влканова, Сикора, Хоры.
«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Гозенс, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Корреа, Джеко.
В первом туре чешский клуб разгромно уступил «Барселоне». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить Марка-Андре тер Штегена один раз. Команда Симоне Индзаги в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступила «Баварии» со счётом 0:2.
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