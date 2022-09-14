Нигматулин: в России сейчас нет никого, кто мог бы заиграть в Европе, как Хвича

Экс-вратарь «Локомотива», «Спартака» и ряда других клубов Руслан Нигматуллин высказался на тему перспектив российских футболистов, если говорить о гипотетической возможности их трансферов в зарубежные клубы.
«Разговоры о Европе нужно прекратить, потому что никого сейчас в России из действующих игроков, которые смогут достойно выступать в Европе, нет. Когда появится, тогда об этом станет известно. Имею в виду футболиста, который заиграет так, как Хвича Кварацхелия», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Напомним, в августе, когда определились все участники группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, в составах клубов, пробившихся в основную сетку евротурниров, было 10 российских футболистов и один тренер – возглавляющий «Ференцварош» Станислав Черчесов.
Хвича Кварацхелия в шести матчах за «Наполи» в чемпионате Италии забил четыре гола и отдал результативную передачу. Грузин был признан игроком месяца в Серии А.
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