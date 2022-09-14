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Заварзин: Игнатьев однажды сказал Смородской: «Зачем вам это, если вы в футболе нулевая?»

Заварзин: Игнатьев однажды сказал Смородской: «Зачем вам это, если вы в футболе нулевая?»
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Бывший генеральный директор московских «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин вспомнил, как Борис Игнатьев, который был в тот момент главным тренером «Локомотива», заявил Ольге Смородской, что она не разбирается в футболе.

«Федун громкими высказываниями свою значимость проявлял — может, на трансферную политику влиял. А в последнее время его супруга Зарема транслировала свои футбольные знания — ну что это за глупости? Мало что ли того, что у нас Смородская была?

У меня, кстати, есть история про Смородскую. Она как‑то вызвала Бориса Петровича Игнатьева к себе и начала рассказывать, какой игрок и на каком краю должен бегать. Он её слушал 5-7 минут, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в этом деле нулевая?» На этом диалог закончился.

Если ты хорошо занимаешься финансами — занимайся, но в футбол‑то зачем лезть? Год не получилось, пять, 10 — зачем пытаться дальше?» — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

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