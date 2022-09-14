Главный тренер «Локомотива» рассказал, как реагирует на критику со стороны болельщиков

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» высказался о критике со стороны болельщиков московской команды.

«Переводят ли мне то, что кричат болельщики? Могу сказать, что такая ситуация с болельщиками не только в России. Такое бывает во всём мире. Я понимаю болельщиков, которые хотят видеть успехи команды, как и тренерский штаб. Я слышу этот хор не только на стадионе. Иногда я это слышу, когда выходим из автобуса, на стадионе. Тренерский штаб хочет, чтобы команда играла хорошо. Я хочу поделиться опытом с командой, чтобы ребята делали шаг вперёд. Надеюсь, мы сможем настроить болельщиков на нашу сторону. Болельщики имеют право высказывать свою точку зрения», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.