Головин выйдет в старте «Монако» против «Ференцвароша» в рамках ЛЕ

Стали известны стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Монако» примет венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым.

«Монако»: Александр Нюбель — Аксель Дисаси, Маланг Сарр, Бенуа Бадьяшиль — Вандерсон, Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Каю Энрике — Александр Головин, Крепин Дьятта, Виссам Бен-Йеддер.

«Ференцварош»: Денеш Дибус — Генри Уинго, Сами Ммаэ, Матс Кнустер, Эндре Ботка — Аисса Лайдуни, Мухамед Бешич, Кристоффер Закариассен, Адама Траоре — Токмак Нгуен, Райан Ммаэ.

Напомним, матч состоится сегодня, 15 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Луи II» во Франции, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.