Агент Баринова: Европа не заканчивается Испанией. Есть Турция, вполне достойный чемпионат

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался по поводу будущего своего клиента. Агент рассказал о процессе переговоров с испанской «Валенсией» и допустил переезд Баринова в чемпионат Турции.
«Есть ли результаты в переговорах с «Валенсией»? В команде сменился тренер. История с возможным переходом была зимой — несколько встреч в Испании, после этого мы решили не форсировать, перенести на лето. Решение должен был принимать клуб, Дмитрий без оптимизма отреагировал на вариант с арендой.
Испанцы хотели аренды. Затем случились все события, поменялся тренер и пришёл Гаттузо. Дмитрий был в списках, выбрали другого парня — видимо, в том числе сказались и результаты «Локомотива» на старте сезона.
В нынешней политической ситуации закрыт путь в Европу? Но есть Турция. Ребята играют, вполне достойный чемпионат, инфраструктура хорошая. Это просто как вариант навскидку, Европа Испанией не заканчивается.
Готовы ли мы рассматривать вариант из Турции? В первую очередь — если рассмотрит клуб и допустит до того, чтобы рассматривал футболист. Тогда мы рассмотрим», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Бариновым интересуется «Валенсия» и московское «Динамо».
- 16 сентября 2022
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