Бородюк после ухода из «Торпедо»: куда меня зовут? В «Что? Где? Когда?»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, с которым московский клуб расторг контракт по соглашению сторон месяц назад, ответил на вопросы о продолжении тренерской карьеры.



«Вам с юмором ответить? Пока зовёт клуб «Что? Где? Когда?». А если серьезно, то ближе к зиме будут какие-то прояснения. Как коротаю время? Только прогулки в быстром темпе», – приводит слова Бородюка «РБ Спорт».



59-летний Александр Бородюк возглавлял «Торпедо» с марта 2021-го по 18 августа 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей со средним показателем в 1,75 очков за игру. Он вывел «Торпедо» в РПЛ, однако в высшем дивизионе с ним москвичи провели только пять матчей, не одержав ни одной победы. «Автозаводцы» уступили «Сочи» (1:3), «Динамо» (0:4), «Химкам» (1:3) и «Оренбургу» (0:1), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).