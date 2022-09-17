«Ливерпуль» может подписать Матеуса Нунеса, если не удастся приобрести Беллингема

Английский «Ливерпуль» претендует на полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса, сообщает UOL.
По сведениям источника, мерсисайдцы могут приобрести игрока в случае неудачи в попытках осуществления трансфера полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Джуда Беллингема.
«Ливерпуль» попытается купить Беллингема в зимнее трансферное окно. Если переход не состоится — английский клуб переключит своё внимание на игрока «Вулверхэмптона».
Матеус Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе этого года из «Спортинга». Сумма трансфера футболиста составила € 45 млн. Текущую стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в эту же сумму.
В нынешнем сезоне АПЛ на счету Нунеса четыре матча, в которых он записал на свой счёт одну голевую передачу.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
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