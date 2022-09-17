Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Азмун не реализовал опасный момент

«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Азмун не реализовал опасный момент
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте благодаря голу полузащитника «аспириновых» Керема Демирбая, который пробил в девятку ворот соперника. Однако на 82-й минуте «Вердер» после розыгрыша углового счёт сравнял — на подборе удачно сыграл сербский защитник команды Милош Велькович. Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун вышел на поле на 84-й минуте, отметившись ударом в перекладину из хорошей позиции.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Байер» набрал пять очков (на данный момент 15-е место), а «Вердер» — девять очков (10-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «аспириновые» сыграют с «Баварией», а «музыканты» — с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Демирбай – 57'   1:1 Велькович – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022