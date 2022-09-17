«Байер» сыграл вничью с «Вердером», Азмун не реализовал опасный момент

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.
Счёт был открыт на 57-й минуте благодаря голу полузащитника «аспириновых» Керема Демирбая, который пробил в девятку ворот соперника. Однако на 82-й минуте «Вердер» после розыгрыша углового счёт сравнял — на подборе удачно сыграл сербский защитник команды Милош Велькович. Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун вышел на поле на 84-й минуте, отметившись ударом в перекладину из хорошей позиции.
Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Байер» набрал пять очков (на данный момент 15-е место), а «Вердер» — девять очков (10-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «аспириновые» сыграют с «Баварией», а «музыканты» — с «Боруссией» Мёнхенгладбах.
- 17 сентября 2022
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