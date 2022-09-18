«Реал» летом поборется с тремя клубами за полузащитника «Боруссии» Д Беллингема

Мадридский «Реал» готовится посоперничать летом с тремя клубами в борьбе за центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание ES.

По сведениям журналистов, руководство «сливочных» не отпугнёт высокая запрашиваемая цена за футболиста — около € 100 млн. Кроме мадридской команды, на 19-летнего полузащитника претендуют «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что в гонке за футболиста лидируют мерсисайдцы.

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Напомним, Беллингем стал игроком дортмундской «Боруссии» летом 2020 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 43 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.

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