29-летний форвард сборной Португалии объявил о завершении международной карьеры

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Рафаэл Силва объявил о завершении международной карьеры.



«Сегодня я сообщил тренеру Фернанду Сантушу о неспособности в дальнейшем представлять национальную сборную. Это честное и правильное решение на данном этапе моей карьеры. Прошу, чтобы данное решение уважали. Я представлял национальную сборную много раз, помог ей выиграть чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций, и я всегда буду поддерживать команду», — написал Силва в заявлении, опубликованном в одной из соцсетей.



Отметим, что в составе сборной Португалии 29-летний футболист провёл 25 матчей, не забив ни одного гола. В 2016 году он стал чемпионом Европы в составе португальцев, а в 2019-м помог команде стать победителем Лиги наций УЕФА.

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