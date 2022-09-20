Экс-игрок сборной Украины: договорные матчи в чемпионате страны — это наследие СССР

Бывший полузащитник «Днепра», киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Коновалов высказался о проблеме договорных матчей в чемпионате страны.

«Конечно, договорные матчи в чемпионате Украины — это наследие СССР. Всё пошло оттуда. Все эти просчёты, кому что надо. Ты мне ‒ я тебе. Одно могу сказать — нам тогда в «Днепре» всё это было неинтересно. Мы были уверены в себе. Нам просто хотелось выходить на поле и обыгрывать соперника, зарабатывать премиальные», — приводит слова Коновалова FanDay.

Коновалов четыре раза становился чемпионом Украины. В составе национальной команды страны он принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола.

В качестве тренера Коновалов работал в «Севастополе», «Тернополе», «Полтаве» и «Полесье».