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Кристоф Галтье: очень восхищаюсь Карло Анчелотти

Кристоф Галтье: очень восхищаюсь Карло Анчелотти
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о работе наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Он отметил, что постоянно внимательно следит за коллегой, подмечает его умение переворачивать сложную ситуацию.

«Я очень восхищаюсь Карло Анчелотти, меня впечатляет его работа. Я внимательно наблюдаю за тем, как он управляет своей командой. Он способен переворачивать ситуацию с ног на голову», — цитирует Галтье Opera News со ссылкой на L'Equipe.

«Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании выиграл шесть из шести матчей, набрав 18 очков и уверенно возглавляя турнирную таблицу. Мадридский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на два очка.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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