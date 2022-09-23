Первая неделя футбольного фестиваля «Чемпионата». Фото

В пятницу, 23 сентября, на стадионе Академии «Спартак» в Москве проходят решающие матчи четвёртого детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В поединке за главный приз соревнований московские спартаковцы сыграют с командой спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга.



Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».



Уже в следующий понедельник в Москве на стадионе «Металлург» четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» продолжится соревнованиями футболистов 2012 года рождения, в которых примут участие 16 команд из 12 российских городов.