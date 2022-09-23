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Первая неделя футбольного фестиваля «Чемпионата». Фото

Первая неделя футбольного фестиваля «Чемпионата». Фото
Красивый подкат
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В пятницу, 23 сентября, на стадионе Академии «Спартак» в Москве проходят решающие матчи четвёртого детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В поединке за главный приз соревнований московские спартаковцы сыграют с командой спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Уже в следующий понедельник в Москве на стадионе «Металлург» четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» продолжится соревнованиями футболистов 2012 года рождения, в которых примут участие 16 команд из 12 российских городов.

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