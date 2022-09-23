«Спартак» и СШ Красносельского района сыграют в финале футбольного фестиваля «Чемпионата»

В пятницу, 23 сентября, на стадионе Академии «Спартак» в Москве пройдут решающие матчи четвёртого детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В поединке за главный приз соревнований московские спартаковцы сыграют с командой спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга.

За бронзу поспорят зарубежные гости фестиваля: ташкентский «Бунёдкор» и «Тобол» из Костаная.

В четверг футболисты из северной столицы с минимальным счётом переиграли в полуфинале казахстанскую команду – 1:0. А красно-белые неожиданно крупно победили крепкий узбекский коллектив – 8:1. Дубль в этой встрече оформил лучший на данный момент снайпер турнира Глеб Романец, на счету которого восемь голов в пяти матчах.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Уже в следующий понедельник в Москве на стадионе «Металлург» четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» продолжится соревнованиями футболистов 2012 года рождения, в которых примут участие 16 команд из 12 российских городов.

Результаты третьего дня:

Матчи за 13–16 места

«Мещера» (Нижний Новгород) – «Спартак КТ» (Симферополь) – 1:1 (Комков – Кареев). Пенальти: 4:2.

(Комков – Кареев). Пенальти: 4:2. ФК «Севастополь» – СШ «Икар» (Саров) – 4:0 (Полищук, Харькин, Тевосян, Черкас).

Матчи за 9–12 места

«Смена» (Самара) – FFC (Москва) – 1:1 (Черников – Андеев). Пенальти: 5:6.

(Черников – Андеев). Пенальти: 5:6. «Екатеринодар» (Краснодар) – СШ №3 (Зеленодольск) – 1:0 (Тлевцеруков).

Матчи за 5–8 места

«Космос» (Уфа) – «Толяофутболе» – 2:0 (Ягудин, Семёнов).

(Ягудин, Семёнов). СШ «Одинцово» – «Ротор» (Москва) – 2:0 (Подображных, Волицкий).

Матчи за 1–4 места