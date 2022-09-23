Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и СШ Красносельского района сыграют в финале футбольного фестиваля «Чемпионата»

«Спартак» и СШ Красносельского района сыграют в финале футбольного фестиваля «Чемпионата»
Комментарии

В пятницу, 23 сентября, на стадионе Академии «Спартак» в Москве пройдут решающие матчи четвёртого детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В поединке за главный приз соревнований московские спартаковцы сыграют с командой спортивной школы Красносельского района Санкт-Петербурга.

За бронзу поспорят зарубежные гости фестиваля: ташкентский «Бунёдкор» и «Тобол» из Костаная.

В четверг футболисты из северной столицы с минимальным счётом переиграли в полуфинале казахстанскую команду – 1:0. А красно-белые неожиданно крупно победили крепкий узбекский коллектив – 8:1. Дубль в этой встрече оформил лучший на данный момент снайпер турнира Глеб Романец, на счету которого восемь голов в пяти матчах.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Уже в следующий понедельник в Москве на стадионе «Металлург» четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» продолжится соревнованиями футболистов 2012 года рождения, в которых примут участие 16 команд из 12 российских городов.

Результаты третьего дня:

Матчи за 13–16 места

  • «Мещера» (Нижний Новгород) – «Спартак КТ» (Симферополь) – 1:1 (Комков – Кареев). Пенальти: 4:2.
  • ФК «Севастополь» – СШ «Икар» (Саров) – 4:0 (Полищук, Харькин, Тевосян, Черкас).

Матчи за 9–12 места

  • «Смена» (Самара) – FFC (Москва) – 1:1 (Черников – Андеев). Пенальти: 5:6.
  • «Екатеринодар» (Краснодар) – СШ №3 (Зеленодольск) – 1:0 (Тлевцеруков).

Матчи за 5–8 места

  • «Космос» (Уфа) – «Толяофутболе» – 2:0 (Ягудин, Семёнов).
  • СШ «Одинцово» – «Ротор» (Москва) – 2:0 (Подображных, Волицкий).

Матчи за 1–4 места

  • «Тобол» (Костанай) – СШ Красносельского р-на (Санкт-Петербург) – 0:1 (Жуасбеков).
  • «Спартак» (Москва) – «Бунёдкор» (Ташкент) – 8:1 (Бойко — 2, Романец — 2, Балашев — 2, Хабаров, Родионов – Сайилбаев).
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022