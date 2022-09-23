Кварацхелия рассказал, что от него требует Спаллетти в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал об адаптации в итальянском клубе. Он признался, что активно общается с защитником Мариу Руем. Также Кварацхелия рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Лучано Спаллетти.



«Не все игроки были в команде, когда я приехал. Поэтому сперва я общался с Мариу Руем. Не все владеют английским, но он объяснил мне, как нужно себя вести и что делать на тренировках. Я пытаюсь учить итальянский, использую свободное время, чтобы посещать уроки.



Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер.



Я всегда думал, что много времени трачу на тренировки. Но когда я прибыл в «Наполи», понял, что это не так. Здесь нужно повышать уровень», — цитирует Кварацхелию Football Italia.

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