Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия рассказал, что от него требует Спаллетти в «Наполи»

Кварацхелия рассказал, что от него требует Спаллетти в «Наполи»
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал об адаптации в итальянском клубе. Он признался, что активно общается с защитником Мариу Руем. Также Кварацхелия рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Не все игроки были в команде, когда я приехал. Поэтому сперва я общался с Мариу Руем. Не все владеют английским, но он объяснил мне, как нужно себя вести и что делать на тренировках. Я пытаюсь учить итальянский, использую свободное время, чтобы посещать уроки.

Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер.

Я всегда думал, что много времени трачу на тренировки. Но когда я прибыл в «Наполи», понял, что это не так. Здесь нужно повышать уровень», — цитирует Кварацхелию Football Italia.

Новость по теме
Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022