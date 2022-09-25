Азербайджан — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Азербайджана примет Казахстан. Встреча пройдёт на стадионе «Далга Арена» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Футболисты Казахстана уже досрочно стали победителями Группы 3 в Лиге С, набрав 13 очков после пяти матчей, и обеспечили себе путёвку в финальный этап турнира. Там команда поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп Лиги C Лиги наций.
Азербайджан находится на втором месте, опережая на одно очко сборную Словакии. В параллельной встрече словацкая команда встретится со сборной Беларуси, которая имеет в активе два очка и находится в зоне вылета.
Казахстан обыграл Беларусь в Лиге наций и выиграл группу C:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
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