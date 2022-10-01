«Зрение лучше, но не идеальное». Отец футболиста сборной Венгрии рассказал о травме сына

Атакующий полузащитник немецкого «Фрайбурга» и национальной сборной Венгрии Роланд Шаллаи восстанавливается после травмы глаза, которую получил в начале сентября в матче Бундеслиги с «Байером». Игрок перенёс довольно непростую хирургическую операцию.



«Ему лучше, его зрение улучшается, но всё ещё не идеально. Он уже чуть лучше двигает глазами в стороны. Когда смотрит вниз, дела всё-таки ещё не очень, плюс есть рана, которая должна зажить. Врачи говорят, что примерно через две недели движения глаз станут нормальными. Роланд уже хочет тренироваться, но пока максимум, что можно, это покататься на велосипеде. Возможно, скоро разрешат побегать, но не стоит торопиться. Ему сделали операцию всего две недели назад, и самое важное – полностью восстановиться.



Я не хочу делать точных прогнозов о его возвращении к тренировкам или играм. Идеально будет, если Роланд сможет сыграть за сборную в ноябре. Я знаю, как он этого хочет, и знаю, как много он делает для скорейшего возвращения», — приводит Nemzeti Sport слова Тибора Шаллая, отца Роланда.



3 сентября в матче «Байер» – «Фрайбург» Шаллаи получил сильный удар бутсой в глаз в эпизоде с Джонатаном Та. Роланда унесли на носилках, а при углублённом осмотре было обнаружено, что кость глазницы футболиста сломана в нескольких местах, хотя на первом осмотре этого не было видно из-за гематом и отёка. Фрагменты костей пришлось скреплять металлической пластиной, которая не будет извлечена.

В июне Шаллаи оформил дубль за сборную Венгрии в матче Лиги наций с англичанами, приняв таким образом активное участие в победе со счётом 4:0. Венгры в этом году дважды обыграли Англию и один раз — Германию.