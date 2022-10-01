Аррисабалага и Обамеянг выйдут в стартовом составе в игре с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 1 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Уэсли Фофана, Тьяго Силва, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Жоржиньо, Матео Ковачич, Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рахим Стерлинг.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн, Джоэл Уорд, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Эберечи Эзе, Шейк Дукур, Майкл Олисе, Джордан Айю, Одсонн Эдуард, Уилфрид Заха.

Синие располагаются на седьмом месте в английском национальном первенстве, «Кристал Пэлас» занимает 16-ю строчку в турнире.