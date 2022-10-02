«Факел» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с московским «Торпедо». Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Торпедо».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Олег Соколов (Воронеж).
«Факел» набрал восемь очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (4) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
- 2 октября 2022
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