Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Факел» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с московским «Торпедо». Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Торпедо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Олег Соколов (Воронеж).

«Факел» набрал восемь очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (4) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

«Факел» — «Торпедо». В битве худших голов ждать не стоит «Факел» — «Торпедо». В битве худших голов ждать не стоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022