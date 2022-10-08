Руни — о Роналду: время настигает всех нас

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Уэйн Руни поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



«Роналду и Месси — два величайших игрока в истории футбола, но в итоге время настигает всех нас. Криштиану сейчас явно не тот игрок, каким был в 22 или 23 года. Это тяжело для него. Ему трудно оставаться на скамейке запасных. Я уверен, что он сохранит терпение. Его шанс ещё появится. Очевидно, он его использует и сделает всё, чтобы вновь забраться на вершину», — приводит слова Руни Goal.com.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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