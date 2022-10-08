Йоканович: за свою карьеру не было ощущения, что футболисты не хотят биться за тренера

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после ничейного матча с ЦСКА (1:1) поделился мнением о бойцовских качествах игроков бело-голубых.



«За свою карьеру игрока и тренера у меня не было ощущения, что футболисты не хотят биться за своего главного тренера. Игроки должны биться за себя и партнёров. Это то, что должно их заботить в первую очередь. Моя задача – вести их в нужном направлении. Сегодня матч заканчивали парни 19 и 20 лет, в прошлом сезоне у них не было даже нужного опыта — им нужно пройти фактор роста. Через какое-то время мы выйдем на новый этап, когда сможем радовать наших болельщиков», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 матчей, заработав 17 баллов.