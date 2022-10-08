Андрей Талалаев: я ни с кем из «Локомотива» не встречался

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о том, что может возглавить «Локомотив» после увольнения немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.
«Я ни с кем из «Локомотива» не встречался», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Metaratings сообщал, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко встречался с Талалаевым, чтобы обсудить возможное назначение на должность главного тренера команды. Кроме Циннбауэра, руководство железнодорожников также уволило спортивного директора Томаса Цорна. Поводом для этого решения послужило разгромное поражение от «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда на данный момент занимает 14-е место в чемпионате, набрав девять очков.
- 8 октября 2022
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