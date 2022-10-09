В «Спартаке» рассказали, когда ФИФА рассмотрит дело о невыплатах «Вест Хэма» за Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о разбирательствах по поводу трансфера полузащитника московской команды Алекса Крала в «Вест Хэм Юнайтед».
«Суд по Кралу? В первой декаде ноября нас поставили на рассмотрение», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее стало известно, что английский клуб до сих пор не оплатил трансфер Крала. Чех в прошлом сезоне выступал за «молотобойцев» на правах аренды, из которой вернулся в московскую команду. Впоследствии он приостановил контракт со «Спартаком». «Вест Хэм Юнайтед» утверждает, что не может осуществить платёж в обход ассоциации, а платёж через неё невозможен из-за позиции банка.
Московский «Спартак» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 9 октября 2022
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