Рабьо не уверен, что продлит контракт с «Ювентусом»

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мыслями о своём будущем в стане итальянцев. Контракт хавбека истекает в июне будущего года. За «Ювентус» Рабьо выступает с сезона-2019/2020.



«Честно говоря, не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне есть над чем подумать. Я сосредоточен на выступлениях за «Ювентус», хочу помочь команде преодолеть трудный период, а потом посмотрим, что случится», — приводит слова футболиста L'Équipe.



В текущем сезоне Рабьо семь раз появился на поле и забил два гола. «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, в активе туринцев 13 очков. В Лиге чемпионов туринцы выступают в одной группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы, после трёх матчей в активе итальянцев три очка.

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