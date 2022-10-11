В Крыму рассказали, когда приедет группа по интеграции местных клубов в российские лиги
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Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, когда на полуостров прибудет рабочая группа по интеграции крымских клубов в российские профессиональные лиги. По его словам, делегация из РФ задержалась на Крымском мосту.
«Ждём, они сегодня или завтра должны быть — в связи с задержкой на мосту. Рабочая группа не смогла приехать из-за событий на Крымском мосту? Я не готов сказать, в связи с чем не доехала комиссия. Знаю только, что сегодня-завтра они должны быть.
Какие пункты будут обсуждаться? Я пока вообще не видел ни одного пункта, ничего не знаю, не могу сказать. После того, как будет заключение комиссии, мы будем делать какие-то выводы», — приводит слова Сергея Бородкина Legalbet.
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