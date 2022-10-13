Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в еврокубках

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Штурмом» реализовал пенальти на 45-й минуте встречи и забил 21-й гол за команду в соревнованиях под эгидой УЕФА. Таким образом, Иммобиле стал лучшим бомбардиром в еврокубках в истории «Лацио». Об этом сообщает портал Opta.
Форвард обошёл по этому показателю Симоне Индзаги (20 мячей).
В текущем сезоне Серии А Иммобиле в девяти матчах забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Гол в игре со «Штурмом» стал для итальянца первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Чиро Иммобиле перешёл в «Лацио» из «Торино» перед сезоном-2015/2016. За это время форвард успел провести за римлян 212 матчей и забил 152 гола. Форвард также защищал цвета «Сиены», «Пескары», «Дженоа», «Боруссии». За сборную Италии в 54 играх Иммобиле забил 15 раз.
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