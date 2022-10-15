«Краснодар» — «Ахмат»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 15 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья встречи — Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

«Ахмат»: Шелия, Быстров. Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин.

Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 21 очко после 12 проведённых матчей. Грозненцы располагаются на восьмой строчке с 17 очками. Лидирует в чемпионате России «Зенит» — у команды Сергея Семака 30 очков.