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«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче Бундеслиги, забив пять мячей

«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче Бундеслиги, забив пять мячей
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте принимал леверкузенский «Байер». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом, завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Первый гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время: отличился игрок хозяев Даити Камада. Отыграться «Байеру» удалось на 56-й минуте – защитник леверкузенцев Пьеро Инкапье забил после передачи Керема Демирбая. Спустя две минуты хозяева забили второй гол – точный удар на счету Рандаля Коло Муани, голевую передачу оформил Кристофер Ленц. Укрепил преимущество хозяев Йеспер Линдстрём на 65-й минуте, а через семь минут Даити Камада реализовал пенальти, оформив дубль. Довершил разгром гостей Лукас Аларио на 86-й минуте.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
5 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Камада – 45+5' (пен)   1:1 Инкапье – 56'   2:1 Коло Муани – 58'   3:1 Линдстрём – 65'   4:1 Камада – 72' (пен)   5:1 Аларио – 86'
Удаления: нет / Инкапье – 71'

В другом матче игрового дня «Майнц» на выезде был сильнее «Вердера» — 2:0.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Ингвартсен – 36'   0:2 Сон – 66'
Турнирная таблица Бундеслиги
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