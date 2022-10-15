«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче Бундеслиги, забив пять мячей

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте принимал леверкузенский «Байер». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом, завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.



Первый гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время: отличился игрок хозяев Даити Камада. Отыграться «Байеру» удалось на 56-й минуте – защитник леверкузенцев Пьеро Инкапье забил после передачи Керема Демирбая. Спустя две минуты хозяева забили второй гол – точный удар на счету Рандаля Коло Муани, голевую передачу оформил Кристофер Ленц. Укрепил преимущество хозяев Йеспер Линдстрём на 65-й минуте, а через семь минут Даити Камада реализовал пенальти, оформив дубль. Довершил разгром гостей Лукас Аларио на 86-й минуте.

В другом матче игрового дня «Майнц» на выезде был сильнее «Вердера» — 2:0.