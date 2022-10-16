Фёдор Чалов: обменял бы свои два гола на победу над «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Фёдор Чалов прокомментировал дубль в ворота московского ЦСКА в дерби 13-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался о результате встречи.

«Гештальт закрыт. Хорошо, что получилось забить, но обменял бы эти два гола на победу над «Спартаком», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

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