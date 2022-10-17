Антон Миранчук: победа над «Торпедо» принесла отличную атмосферу в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу своего клуба в матче с «Торпедо».

«Победа придала отличную атмосферу в команде. После тяжелых матчей не нужно искать силы, они у нас и так есть, чтобы бороться дальше, потому что мы профессиональные футболисты.



Победа принесла нам скачок вверх. Верю, что у нас всё впереди и всегда нужно верить в лучшее», — приводит слова Миранчука Sport24.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Артём Карпукас.

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо». Матч состоится 22 октября.