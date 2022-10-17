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Зинедин Зидан: надеюсь, «Золотой мяч» выиграет тот, кто этого заслуживает

Зинедин Зидан: надеюсь, «Золотой мяч» выиграет тот, кто этого заслуживает
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Легенда мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, которая пройдёт сегодня, 17 октября. Начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Я лишь надеюсь, что приз получит тот, кто этого заслуживает. Если Карим Бензема выиграет «Золотой мяч», это будет абсолютно заслуженно», — приводит слова Зидана France Football.

В прошлом сезоне Карим Бензема выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, забив в 12 матчах турнира 15 мячей. В Примере на счету француза 32 игры и 27 голов.

Зинедин Зидан выигрывал «Золотой мяч» в 1998 году.

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