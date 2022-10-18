Анчелотти — о словах Куртуа: действительно, вратарям крайне трудно получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова голкипера мадридского клуба Тибо Куртуа, который ранее заявил, что вратарь в принципе не может выиграть «Золотой мяч».



«Действительно, вратарям крайне трудно получить «Золотой мяч». Но оказаться на седьмом месте по результатам голосования — это хорошо. Меня это не удивило. Что меня удивило, так это отсутствие Крооса, Вальверде и Милитао в топ-30. Кто-то может подумать, что у меня в данной ситуации есть конфликт интересов, и это будет абсолютная правда», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Напомним, Куртуа выиграл трофей Льва Яшина как лучший вратарь года. «Золотой мяч» по итогам 2022 года получил французский нападающий «Реала» Карим Бензема.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти