«В последнюю минуту разбилась моя мечта». Диогу Жота — о пропуске ЧМ-2022

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал пропуск предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Ранее наставник клуба Юрген Клопп сообщил, что игрок получил мышечную травму в матче с «Манчестер Сити» и не успеет восстановиться до старта турнира.



«После такого хорошего вечера на «Энфилде» мой закончился самым худшим образом! В последнюю минуту разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone», — написал Жота в своих соцсетях.



25-летний Жота вызывается в сборную Португалии с 2019 года. В составе национальной команды он провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2022/2023 на счету Жоты восемь матчей и пять голов за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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