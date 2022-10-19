Чернов: все очень рады за Рассказова. Было много негатива в его сторону не по делу

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о реакции футболистов красно-белых на гол нападающего Николая Рассказова в ворота «Факела».

«Просто поздравили Рассказова. На следующей неделе, когда у нас будут тренировки, сделаем для него специальный коридорчик. Думаю, просто проставится, ребятам приятно сделает. Все очень рады за Колю. Было много негатива в его сторону не по делу. Он — большой профессионал. Молодец, что сегодня забил. Приносит пользу команде», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 2:1. В составе «Факела» голом с пенальти отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.