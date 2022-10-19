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Владимир Федотов объяснил поражение ЦСКА от «Торпедо» в Кубке

Владимир Федотов объяснил поражение ЦСКА от «Торпедо» в Кубке
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Торпедо» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«На ровном месте заработали пенальти. Казалось бы, что всё есть, но нет в заключительной фазе атаки конкретики, не доигрываем эпизод, нет точности в последнем пасе и ударе. Но это дело поправимое. Нельзя упрекнуть команду в том, что не было страсти или желания. Мы пытались до самого конца. Возможно, эмоционально чуть не хватило нам», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. По окончании матча победу праздновали футболисты «Торпедо» — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Марио Чурич, реализовав 11-метровый удар.

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