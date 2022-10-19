Андрей Талалаев прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0).
«Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам. Вратарь нас сегодня выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны. Забили с пенальти, удержали результат — первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Армейцы уступили команде Андрея Талалаева второй раз в сезоне. Первый раз красно-синие уступили чёрно-белым в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Стефан Шапич. В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять верх над автозаводцами со счётом 2:0.
В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.
- 19 октября 2022
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