«Потратили время на выяснение». Тренер «Факела» — о стычке в конце матча со «Спартаком»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча Кубка России со «Спартаком», который завершился поражением его команды со счётом 1:2, ответил на вопрос о стычке с участием игроков обеих команд в концовке.



«Всё просто. На поле собрались мужчины, и никто не хотел уступать в борьбе. Эмоции немного захлестнули ребят. Но там не было ничего серьёзного. По ходу небольшой потасовки мы разговаривали и с игроками соперника, и со своими футболистами. Конфликт удалось погасить быстро. В принципе, я думаю, никаких последствий не будет, ситуация была под контролем. Жалко только, что мы потратили время на выяснение отношений. А хотелось бы потратить его на атаки чужих ворот», – сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.



Победу «Спартаку» в Воронеже принесли голы Николая Рассказова в конце первого тайма и Шамара Николсона на 51-й минуте. У хозяев отличился Максим Максимов, реализовавший пенальти на 77-й минуте.