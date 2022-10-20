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«Потратили время на выяснение». Тренер «Факела» — о стычке в конце матча со «Спартаком»

«Потратили время на выяснение». Тренер «Факела» — о стычке в конце матча со «Спартаком»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча Кубка России со «Спартаком», который завершился поражением его команды со счётом 1:2, ответил на вопрос о стычке с участием игроков обеих команд в концовке.

«Всё просто. На поле собрались мужчины, и никто не хотел уступать в борьбе. Эмоции немного захлестнули ребят. Но там не было ничего серьёзного. По ходу небольшой потасовки мы разговаривали и с игроками соперника, и со своими футболистами. Конфликт удалось погасить быстро. В принципе, я думаю, никаких последствий не будет, ситуация была под контролем. Жалко только, что мы потратили время на выяснение отношений. А хотелось бы потратить его на атаки чужих ворот», – сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

Победу «Спартаку» в Воронеже принесли голы Николая Рассказова в конце первого тайма и Шамара Николсона на 51-й минуте. У хозяев отличился Максим Максимов, реализовавший пенальти на 77-й минуте.

«Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля «Спартак» на классе выигрывал в Воронеже целый час. Но потом вышел Мевля
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