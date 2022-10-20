«Спартак» выступил с заявлением на фоне дисквалификации Абаскаля после дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» опубликовал заявление на фоне дисквалификации своего главного тренера Гильермо Абаскаля за словесную перепалку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во время матча 13-го тура РПЛ (2:2). Испанский специалист получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере 50 тыс. рублей.

«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.



Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа фэйр-плей были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.



От применённых в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.



Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», — написала пресс-служба на официальном сайте «Спартака».

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.