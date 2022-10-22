Аллегри – после разгрома «Эмполи»: теперь «Ювентус» похож на команду

55-летний наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги встречи 11-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (4:0).
«Теперь мы больше похожи на команду. Мы хорошо начали этот сезон, а затем совершенно неправильно провели одну из игровых недель, и именно это сдерживает нас в Серии А, поэтому нам нужно сократить это отставание.
Победа далась непросто, так как в течение 60 минут «Эмполи» действительно заставлял нас страдать, они постоянно прессинговали и хорошо играли в пас, мы могли удвоить своё преимущество, а также рисковали упустить преимущество. Затем во втором тайме мы активизировались, «Эмполи» немного отстал, и получился очень зрелищный матч с большим количеством моментов.
Стоит отметить, тот факт, что команда сохранила темп после перерыва, что показывает уровень нашей физической подготовки, который улучшается. Мы хорошо поработали, и теперь во вторник у нас важная игра. Хотелось бы повторить подобный результат.
Конечно, это был лучший способ подготовиться к матчу Лиги чемпионов с «Бенфикой» в Португалии, поскольку, если мы не выиграем, то это может обеспечить им досрочный выход из группы», — цитирует Аллегри Football Italia.
Напомним, «Ювентус» благодаря победе над «Эмполи» забрался на седьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Аллегри 19 очков в 11 турах, а отставание от лидера в лице «Наполи» составляет семь очков.
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