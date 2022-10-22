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«Факел» — «Ростов»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Факел» — «Ростов»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Ростова» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Ростов».

«Факел»: Свинов, Суслов, Мастерной, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Ростов» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (11) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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