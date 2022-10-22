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«Реал» заплатит «Лиону» € 1 млн за выигрыш Бензема «Золотого мяча»

«Реал» заплатит «Лиону» € 1 млн за выигрыш Бензема «Золотого мяча»
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«Лион» получит € 1 млн за выигрыш бывшим форвардом Каримом Бензема «Золотого мяча». Такая опция была прописана в соглашении французской команды с мадридским «Реалом» при оформлении трансфера футболиста в 2009 году. Об этом сообщает L'Equipe.

34-летний нападающий в 616 матчах за «Реал» забил 329 голов и отдал 160 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но в ближайшее время должен быть продлено ещё на сезон.

В 148 матчах за «Лион» Бензема забил 66 голов и отдал 27 голевых передач. Карим — воспитанник французского клуба.

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