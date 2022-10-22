В «Локомотиве» высказались о возможном назначении Бориса Ротенберга спортивным директором

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что бывший защитник клуба Борис Ротенберг может стать спортивным директором железнодорожников.

«Говорилось, что Борис Ротенберг войдёт в структуру клуба? На тему спортивного директора мы уже поговорили. Если будет необходимость в этой позиции, мы будем подбирать специалиста. Больше пока говорить не о чем», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялось московское дерби, где встретились «Локомотив» и «Динамо». Победу по окончании игры одержали бело-голубые — 3:1. После этого матча у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей.