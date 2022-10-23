Зидан вручил Бензема «Золотой мяч» при полном «Сантьяго Бернабеу»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед игрой команды в рамках 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) вручил «Золотой мяч» нападающему «сливочных» Кариму Бензема. Также трофей лучшего вратаря мира имени Льва Яшина из рук Икера Касильяса получил Тибо Куртуа.

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34-летний нападающий в 616 матчах за «Реал» забил 329 голов и отдал 160 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но в ближайшее время должен быть продлено ещё на сезон. Карим Бензема завоевал первый «Золотой мяч» «Реала» с 2018 года. Тогда награду получил хорватский полузащитник Лука Модрич.