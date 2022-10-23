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Зидан вручил Бензема «Золотой мяч» при полном «Сантьяго Бернабеу»

Зидан вручил Бензема «Золотой мяч» при полном «Сантьяго Бернабеу»
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед игрой команды в рамках 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) вручил «Золотой мяч» нападающему «сливочных» Кариму Бензема. Также трофей лучшего вратаря мира имени Льва Яшина из рук Икера Касильяса получил Тибо Куртуа.

Права на видео принадлежат ООО «Окко». Посмотреть его можно на Youtube-канале Окко Спорт.

34-летний нападающий в 616 матчах за «Реал» забил 329 голов и отдал 160 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но в ближайшее время должен быть продлено ещё на сезон. Карим Бензема завоевал первый «Золотой мяч» «Реала» с 2018 года. Тогда награду получил хорватский полузащитник Лука Модрич.

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