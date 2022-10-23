«Это был потрясающий день». Данил Пруцев назвал свой лучший матч в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев считает матч Финала Кубка России своим лучшим матчем в составе красно-белых.

«После какого матча был особенно доволен собой? Конечно, после финала Кубка. Я провёл весь матч, отличная атмосфера, долгожданный трофей… Это был потрясающий день! Считаю, выиграть трофей за несколько месяцев в клубе — хорошее достижение. До этого я тоже побеждал, но только на уровне ФНЛ и ПФЛ», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

22-летний Пруцев стал футболистом московского клуба в январе 2022 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В 16 матчах нынешнего сезона он отметился тремя результативными передачами.

Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком». Видеоролик: