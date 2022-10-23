В «Спартаке» рассказали о реакции Гильермо Абаскаля на дисквалифицикацию от КДК

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, как главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль отреагировал на свою дисквалификацию.
«Гильермо встретил решение достойно, но был удивлён. Что касается дальнейшей реакции — давайте уже оставим это в прошлом. Сейчас он отбудет дисквалификацию и будет работать в прежнем режиме», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что наставник армейцев Владимир Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение. Абаскаль был дисквалифицирован на один матч, Федотов — на два.
- 23 октября 2022
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